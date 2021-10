19 mil crianças cruzaram selva rumo aos EUA

08:18 | Out. 12, 2021

Cerca de 19 mil crianças migrantes cruzaram este ano a selva inóspita do Darién, entre a Colômbia e o Panamá, a caminho dos Estados Unidos, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). "O fluxo de crianças até agora este ano é quase três vezes maior que o registrado nos cinco anos anteriores somados", diz o Unicef. Em meio a uma densa vegetação, os viajantes enfrentam animais selvagens, rios caudalosos e grupos criminosos. Mais de 91 mil migrantes passaram pela floresta virgem, de 575 mil hectares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

