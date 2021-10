Xi Jinping ordena que agências examinem laços de bancos com empresas privadas

Em uma expansão de seu esforço para conter as forças capitalistas na economia da China, o presidente Xi Jinping está se concentrando nos laços que os bancos estatais e outras firmas financeiras desenvolveram com grandes participantes do setor privado.

Xi, que iniciou um ataque regulatório aos gigantes privados de tecnologia no final do ano passado, está realizando uma ampla rodada de inspeções de instituições financeiras. De acordo com pessoas com conhecimento do plano, as inspeções, anunciadas em setembro com poucos detalhes, têm o objetivo de saber se os bancos estatais, fundos de investimento e reguladores financeiros tornaram-se muito amigos de empresas privadas, especialmente algumas que recentemente entraram na mira de Pequim, como a gigante do setor imobiliário Evergrande, a empresa Didi Global e a companhia de tecnologia financeira Ant.

A inspeção é liderada pela principal agência anticorrupção da China e se concentra em 25 instituições financeiras no coração da economia chinesa. As medidas fazem parte de amplo esforço de Xi para desviar o sistema econômico da China do capitalismo de estilo ocidental na corrida para uma transição de liderança no final do ano que vem, quando Xi deve contornar a convenção e continuar seu governo além dos dois mandatos de cinco habituais.

As fontes disseram que os indivíduos suspeitos de terem se envolvido em negociações inadequadas provavelmente serão investigados formalmente pelo Partido Comunista e potencialmente acusados mais tarde, enquanto quaisquer entidades que se desviarem serão disciplinadas.

A liderança também usará as conclusões das inspeções para decidir se cortará a remuneração dos executivos dessas empresas financeiras gigantescas. Alguns funcionários do Ministério das Finanças, que financia grandes instituições financeiras estatais, têm pressionado pelo corte, já que a compensação no setor financeiro é considerada muito alta em comparação com a de outros setores. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)

