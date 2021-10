Guterres: Suspensão do serviço da dívida de países pobres deve ser estendida

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, defendeu nesta segunda-feira, 11, que a suspensão do serviço da dívida de países pobres seja estendida pelo G20 até 2022. A autoridade global fez o comentário durante um evento no âmbito da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

Na avaliação de Guterres, a iniciativa deveria incluir também os países de renda média. "Nenhum país deve ser forçado a escolher entre o serviço da sua dívida e o serviço ao seu povo", declarou, durante um painel moderado pela diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

Guterres destacou o caráter desigual da recuperação econômica no mundo e chamou de "ultraje moral" o fato de que os países pobres têm menos acesso às vacinas contra a covid-19. Ele defendeu um esforço coletivo "ousado" para acabar com a pandemia e abrir caminho para uma retomada global sustentável e inclusiva, com um plano de imunização que alcance a todos.

