Republicanos estão 'brincando com catástrofe', diz secretária do Tesouro dos EUA

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, voltou a alertar para os riscos de default da dívida do governo dos EUA caso o Senado não eleve o teto da dívida. Em entrevista ao programa This Week, da emissora ABC, ela disse que o senador líder da minoria Mitch McConnell e os republicanos estão brincando com a "catástrofe" por causa do embate para aumentar o teto.

Na última quinta-feira, o Senado chegou a um acordo para um aumento emergencial do teto da dívida em US$ 480 bilhões para pagar as contas do país até 3 de dezembro. No entanto, McConnell afirmou que não irá ajudar o Partido Democrata caso entre em outra "crise evitável".

"Depois que o Congresso e o governo decidem sobre os planos de gastos e impostos, é simplesmente responsabilidade deles pagar as contas resultantes disso", disse. "É uma tarefa doméstica. Porque, realmente, deveríamos estar debatendo a política fiscal do governo."

Questionada sobre o que poderia acontecer caso os republicanos não ajudarem os democratas na próxima vez, Yellen apontou que poderia haver um quadro de recessão da economia.

"Cinquenta milhões de americanos não receberiam pagamentos de Seguro Social. Nossas tropas não saberão quando ou se seriam pagas. Os pagamentos de 30 milhões de famílias que recebem um crédito de imposto infantil estariam em risco", destacou.

