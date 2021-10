Tesouro dos EUA publica plano sobre adaptação a mudanças climáticas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou nesta quinta-feira seu Plano de Ação Climática, com esforços pra impulsionar a adaptação e reforçar a resistência de suas instalações e operações para os impactos das mudanças do clima. Em comunicado, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, argumenta que a mudança climática "é um desafio atual, e nós precisamos nos adaptar".

O Tesouro americano diz que essa mudança seguirá como "um desafio global significativo".

Também aponta que aspectos de sua missão e suas operações serão afetados pelo aquecimento global, a elevação do nível dos mares, a maior intensidade e frequência de grandes eventos climáticos, bem como prevê impactos sobre a disponibilidade de energia. Um dos pontos almejados é que o gerenciamento de licitações "considere totalmente as realidades de mudanças climáticas", diz a nota.

