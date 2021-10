Após 77 anos juntos, casal realiza sonho de fazer festa e fotos de casamento

Após 77 anos, um casal de idosos finalmente conseguiu realizar o sonho de ter uma festa de casamento e tirar fotos profissionais do momento. O registro aconteceu no asilo St. Croix, em Minnesota, nos Estados Unidos, onde os dois vivem. O espaço foi decorado com o estilo dos anos de 1940, época que aconteceu o primeiro casamento.

Sue Bilodeau, filha dos idosos, conta que em 1944 os noivos Royce King, 98, e Frankie King, 97, resolveram se casar rapidamente, pois ele seria enviado para combater na Segunda Guerra Mundial. Então não houve planejamento, nem vestido a noiva usou.

"Mamãe mencionou: 'Nós nos casamos com um aviso prévio de dois dias, enquanto papai estava de licença ... antes de ir para o exterior na Segunda Guerra Mundial. Não tínhamos tempo para planejar um grande casamento ou conseguir um fotógrafo'", revelou Sue em entrevista ao jornal USA Today.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com anel de compromisso, Luan Santana confirma que está namorando

Camila Pitanga assume namoro e fala sobre bissexualidade nas redes sociais

Homem processa vidente por não remover suposta maldição de ex-namorada

Durante os 77 anos que viveram juntos, nos aniversários, eles sempre eram questionados se tinham recordações daquele acontecimento e contavam que, como foi muito rápido, não conseguiram registrar nada. Foi quando surgiu a ideia de recriar o momento do casamento.

O funcionários do asilo St. Croix, onde eles vivem, ajudaram com o vestido da noiva, enquanto um assistente de saúde ajudou Royce com seu uniforme da Força Aérea. O musicoterapeuta do casal ficou responsável pelo música. Ele tocou sucessos dos anos 1940 em seu saxofone e guitarra durante a celebração.

"Eles escoltaram meu pai para fora, sentaram-no e colocamos um lenço em volta de seus olhos", disse Bilodeau. "Nós levamos mamãe escada abaixo e atravessamos o quintal, e então ela ficou na frente do papai, e então eu consegui tirar o lenço dele. Eu disse, 'Você está pronto para ver sua noiva?'", contou a filha.

Sue contou que quando Royce, o esposo, viu Frankye vestida de noiva, ele tinha "o maior sorriso do mundo". "E ele não parava de sorrir", relembra. O ensaio fotográfico dos dois, enfim, foi publicado nas redes sociais do asilo. Confira:

"Esta é uma história tão linda! Que belo casal! Obrigado à equipe por lhes proporcionar um dia tão precioso!", disse uma seguidora. "Esta é uma das coisas mais doces que já vi. Trouxe lágrimas aos meus olhos. Adorável", comentou outra pessoa.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui