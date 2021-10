Opas: casos e mortes por covid nas Américas recuam, mas seguem em nível elevado

12:47 | Out. 06, 2021

A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, destacou nesta quarta-feira, 6, que os casos da covid-19 têm recuado nas Américas, embora sigam "em nível elevado". Durante entrevista coletiva virtual, ela disse que na última semana houve quase 1,2 milhão de casos da doença registrados na região, com 24 mil mortes.

Carissa Etienne defendeu que os governos estejam atentos a dinâmicas locais na pandemia. Segundo ela, isso é importante para conter novos surtos do vírus. A Opas recomendou um "monitoramento ativo" do quadro, inclusive das taxas de ocupação hospitalar, disponibilidade de exames, etc.

A diretora da entidade também disse que a Opas fechou acordos com Sinovac, produtora da Coronavac, Sinopharma e AstraZeneca. Segundo ela, a entidade fará compras dos três produtores em 2022, para distribuir vacinas a países da região. Carissa Etienne notou que várias nações das Américas já conseguiram vacinar mais de 70% de suas populações, mas também lembrou que há vários casos de países com menos de 20% de vacinados, pedindo que ocorra um trabalho dos mais ricos para combater essa desigualdade na distribuição dos imunizantes.

