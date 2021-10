Ataque a tiros em escola de Arlington, no Texas, deixa ao menos 4 feridos

Um colégio no Texas, nos Estados Unidos, foi fechado e a região isolada nesta quarta-feira, 6, após um ataque a tiros no local. Segundo as autoridades, ao menos quatro pessoas foram feridas no Colégio Timberview.

O suspeito foi identificado como Timothy Simpkins, de 18 anos, e continua foragido. A polícia, que acredita que ele tenha agido sozinho, mas não confirmou se ele é estudante do colégio, divulgou sua foto e a placa do carro que ele pode estar usando para fugir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O departamento de polícia de Arlington informou que os alunos e funcionários da escola ficaram trancados nas salas de aula e agora estão sendo liberados aos poucos. Três dos feridos foram levados a hospitais.

Vídeos que circulam nas redes sociais, mas não tiveram a veracidade confirmada, mostram alunos assustados no colégio após o barulho de tiros. Outro vídeo postado como "briga que levou ao tiroteio" mostra dois alunos brigando. A polícia pede que os vídeos sejam enviados às autoridades para averiguação e confirma que houve uma briga antes dos disparos.

Parentes dos alunos foram orientados a esperar em um centro de artes, perto do colégio, onde receberão as informações e para onde os alunos estão sendo levados em ônibus escolares, escoltados por carros policiais.

A polícia pediu ainda que a população da região fique em casa e não abra a porta para ninguém porque o atirador ainda está solto.

Tags