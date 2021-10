Conselheiro de Segurança de Biden se reunirá com contraparte chinesa em Zurique

A Casa Branca informou, por meio de comunicado publicado em seu site nesta terça-feira, que o Conselheiro Nacional de Segurança do governo do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, vai se encontrar com sua contraparte chinesa, o diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Partido Comunista da China, Yang Jiechi, durante viagem à Zurique, na Suíça.

De acordo com o governo norte-americano, a reunião complementará a ligação feita por Biden ao presidente chinês, Xi Jinping, em 9 de setembro, "à medida que os EUA seguem buscando administrar de forma responsável a competição" entre os dois países.

