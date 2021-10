Citando China, presidente do Conselho UE destaca necessidade de 'aliados fortes'

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta terça-feira, 5, que o encontro informal entre os membros do órgão - que ocorre no Castelo de Brdo, próximo a Kranju, na Eslovênia - seria a ocasião perfeita para tratar sobe o papel da União Europeia (UE) no cenário internacional. "Especialmente depois dos últimos desenvolvimentos geopolíticos no Afeganistão, no Indo-Pacífico e nas nossas relações com a China", complementou, em discurso no início da reunião.

Michel afirmou que a UE está totalmente comprometida com uma abordagem multilateral. "Estamos convencidos de que precisamos de parceiros fortes, aliados fortes". É por essa razão, diz ele, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é considerada um pilar na segurança do bloco.

Paralelamente, o presidente pontuou a necessidade de avaliar como a União Europeia pode atuar de forma autônoma, ainda em linha com suas alianças.

