Na Alemanha, social-democratas vencem com estreia maioria sobre centro-direita

Oficiais eleitorais da Alemanha informaram na madrugada desta segunda-feira, 27, que os social-democratas conquistaram 25,9% dos votos e venceram as eleições nacionais do país, enquanto o bloco de centro-direita da atual chanceler, Angela Merkel, obteve 24,1% dos votos.

Com a contabilização dos votos de todos os 299 círculos eleitorais, os verdes ficaram em terceiro lugar, com 14,8% dos votos, seguidos pelos democratas livres, com 11,5% do total. Os dois partidos já sinalizaram que estão abertos a discutir a formação de uma aliança tripla para governar com qualquer um dos rivais nas duas primeiras colocações.

O Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, veio depois dos democratas livres, com 10,3% dos votos, seguido pelo partido de esquerda, que ficou com 4,9%. Pela primeira vez desde 1949, o partido dinamarquês de minoria SSW deve conquistar um assento no Parlamento alemão, de acordo com os oficiais. Fonte: Associated Press.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags