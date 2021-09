Liberais se tornam inevitáveis nas negociações pós-eleitorais na Alemanha

Com 11,5% dos votos nas eleições de domingo, o Partido Liberal (FDP) deixa claro que obteve muito mais do que um quarto lugar.

Os liberais alemães voltam ao primeiro plano da política e estão emergindo como um componente inevitável na coalizão pós-Merkel. Mas até onde essa formação, próxima da direita, está disposta a ir para governar com os ambientalistas, seus "rivais favoritos"?

Junto com os Verdes (14,8%), o partido será o "fazedor de chanceler" nas longas negociações para constituir uma maioria.

Ecologistas e liberais podem decidir aliar-se tanto aos social-democratas (SPD), que avançaram, quanto aos conservadores da aliança CDU/CSU, que também querem formar um governo.

Os dois partidos menores têm o destino dos maiores em suas mãos. Desde que consigam superar suas próprias diferenças.

Inflexível quanto a ortodoxia orçamentária, hostil aos aumentos de impostos e regulamentação do Estado, a linha política do FDP parece muito difícil de conciliar com a dos Verdes, que querem aumentar o salário mínimo, tributar os mais ricos e investir bilhões de dólares na transição ecológica.





Esta situação parece algo "já visto" pelo líder da formação, Christian Lindner, que nas eleições de 2017 se inclinou a formar uma aliança "Jamaica" com conservadores e Verdes, nomeada assim pela coincidência de suas cores com as da bandeira do país caribenho (preto, amarelo e verde).

No entanto, após várias semanas, o FDP abandonou as negociações sem avisar, afirmando "que era melhor não governar do que administrar mal".

Esta decisão mergulhou a Alemanha em uma crise política sem precedentes, atrasando a formação de um governo por vários meses.

Quatro anos depois, a situação mudou. Os liberais "parecem muito ansiosos para ingressar no governo", diz Paul Maurice, especialista em Alemanha do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI).

Lindner, um ex-consultor de 42 anos, fez um gesto aos Verdes na noite de domingo: "O próximo governo será marcado pela ecologia, é um desejo claro da sociedade", disse ele.

Embora tenha reconhecido que "são os Verdes e o FDP que mantêm mais divergências e devem iniciar as negociações".

Mensagem bem recebida pela líder ambientalista Annalena Baerbock, que também sugere que as dois comecem a conversar.

A lacuna entre o partido preferido do setor empresarial e os ambientalistas é um obstáculo difícil de transpor, segundo observadores.

"Por muitos anos, os Verdes foram os adversários preferidos dos liberais", noticiou o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung nesta segunda-feira, lembrando que os "Grünen" são frequentemente criticados pelo FDP como o "partido das proibições".

Christian Lindner, fã de Porsche que ingressou no FDP aos 16 anos, no qual assumiu a liderança aos 34, não esconde sua ambição: tornar-se ministro das Finanças da maior potência econômica da Europa.

Para os Verdes, uma espécie de "casus belli".

Em nível regional, ambos os partidos encontraram certos pontos em comum e governam em conjunto em dois Länder (estados), Renânia-Palatinado (oeste), liderado pelo SPD, e Schleswig-Holstein (norte), pela CDU.

São também os preferidos dos jovens, que elogiam a sua abertura em termos sociais (família, direitos das minorias, liberdades individuais...).

Verdes e liberais foram a maioria entre os que votaram pela primeira vez.

Esta nova popularidade do FDP é um crédito atribuível a Lindner. Ele deu um novo impulso ao partido, que havia recuado para 4,8% dos votos nas eleições legislativas de 2013.

