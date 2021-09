Holanda: multidão protesta contra passaporte da vacina

Centenas de manifestantes marcharam neste sábado nas ruas de Haia para protestar contra a introdução de um "passaporte da vacina" na Holanda, que passou a ser obrigatório para quem deseja entrar em bares, restaurantes, cinemas, teatros e outros estabelecimentos. O gabinete do primeiro-ministro, Marke Rutte, demitiu a vice-ministra da Economia, Mona Keijzer, que havia criticado a medida. O lançamento do passe de vacinação coincide com o fim de quase todas as medidas de distanciamento social no país. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

