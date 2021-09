Manifestantes protestam em Moscou contra resultado de eleições parlamentares

Cerca de 400 manifestantes se reuniram no centro de Moscou neste sábado, 25, para protestar contra supostas irregularidades nas eleições para o Parlamento nacional, nas quais o partido pró-Kremlin manteve a maioria constitucional. A manifestação, na Praça Pushkin, foi organizada pelo Partido Comunista, que aumentou sua parcela de assentos nas eleições mas está contestando os resultados da votação online, que somou cerca de 2 milhões de votos em Moscou.

Nenhuma prisão foi reportada, mas os organizadores disseram que cerca de 60 ativistas foram detidos antes do protesto. Muitos foram libertados após algumas horas de detenção.

Os resultados oficiais das eleições parlamentares deram ao partido Rússia Unida, leal ao presidente Vladimir Putin, 324 assentos na Duma, de um total de 450 membros - mais do que a maioria de dois terços necessária para mudar a constituição. Os comunistas são o segundo maior grupo, com 57 assentos, ante 42 anteriormente; três outros partidos também ganharam assentos. Fonte: Associated Press.

