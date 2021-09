EUA: trecho de rodovia destruído por furacão Ida será reconstruído em outubro

O Estado do Mississippi, nos Estados Unidos, deve começar em outubro a reconstruir um trecho da rodovia 26, perto da cidade de Lucedale, que desabou em 30 de agosto durante chuvas torrenciais causadas pelo furacão Ida, disse neste sábado (25) o chefe do departamento estadual de Transporte, Brad White. Na ocasião, sete veículos mergulharam, um após o outro, no vão que se abriu no trecho rural da Rodovia 26. Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas.

Na sexta-feira, dia 25, White disse a redatores do orçamento legislativo que o departamento vai escolher uma empresa no início de outubro para reparar os danos, por cerca de US$ 1,2 milhão. Segundo White, a rodovia pode ser reaberta em cerca de 45 dias.

A área danificada já havia recebido mais do que o dobro de sua média anual de chuvas antes do furacão Ida, que trouxe mais de 30,5 centímetros de chuva em menos de um dia, conforme o chefe do Departamento de Transporte. Fonte: Associated Press.

