Zients: EUA estão prontos para aplicar 3ª dose da Pfizer a partir de hoje

O coordenador da força-tarefa da Casa Branca de combate à pandemia, Jeff Zients, afirmou nesta sexta-feira, 24, durante uma coletiva de imprensa, que os Estados Unidos estão "prontos" para iniciar ainda nesta sexta-feira, 24, a aplicação da terceira dose da vacina da Pfizer contra a covid-19. A dose de reforço foi recomendada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).

De acordo com a diretora do CDC, Rochelle Walensky, que também participou da coletiva, estão elegíveis para a terceira dose os americanos com 65 anos ou mais, indivíduos com certas comorbidades e trabalhadores com alto risco de exposição ao coronavírus. Ao determinar que os trabalhadores da linha de frente de combate à pandemia possam receber o reforço na imunização, a cientista rejeitou uma recomendação do painel consultivo do CDC.

"Pessoas não vacinadas continuam a impulsionar a pandemia", declarou Walensky. Ela também disse que a aplicação da terceira dose das vacinas da Moderna e da Johnson & Johnson será avaliada "com urgência".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags