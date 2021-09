Kerry: continuaremos a impulsionar iniciativas para energia limpa

O enviado especial para o Clima dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o país irá continuar a impulsionar iniciativas para energia limpa ao redor do mundo. No evento "Diálogo de Alto Nível sobre Energia 2021", da Organização das Nações Unidas (ONU), Kerry reforçou os compromissos dos EUA com a questão climática, incluindo a meta de zerar as emissões de carbono até 2050, ressaltando a projeção de que, no mesmo ano, a frota veicular do país será totalmente elétrica.

Kerry classificou a Índia como uma nação "fundamental para metas de emissões". Segundo o enviado, os EUA irão auxiliar o país com uma série de medidas, especialmente no âmbito energético. Ele ainda anunciou o "Pacto de Energia", um plano que envolve uma série de medidas especialmente no tema de investimento na eficiência energética. Uma das principais regiões destacadas no projeto é a África Subsaariana.

"Temos uma oportunidade de fazer o mundo mudar em Glasgow, e iremos fazê-lo", afirmou o enviado, se referindo à COP26, que ocorre em novembro na cidade escocesa. Kerry afirmou esperar que o evento contribua para a transição verde, gerando uma série de vantagens, incluindo novos postos de trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags