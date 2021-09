Casa Branca: nossa abordagem com a China é de competição, mas não de conflito

A porta-voz da Casa Branca, Jan Psaki, afirmou nesta sexta-feira, 24, que os Estados Unidos não buscam "conflito" com a China, mas travam um "competição" com o país. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, na qual ela foi questionada sobre reunião ocorrida nesta sexta-feira entre o presidente Joe Biden e os premiês de Índia, Japão e Austrália.

Na coletiva, Psaki também disse que o presidente americano pretende continuar a negociar na próxima semana com membros do Congresso o pacote de infraestrutura e outro pacote de gastos que ele pretende aprovar. Além disso, citou como prioridade para os próximos dias a negociação para garantir a elevação do teto de gastos do governo federal. "Obviamente queremos evitar uma paralisação parcial do governo (shutdown)", afirmou Psaki.

