Erdogan diz na ONU que vai submeter Acordo de Paris ao parlamento turco

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, informou nesta terça-feira, 21, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que seu governo enviará o Acordo de Paris para apreciação do Congresso turco. Ele defendeu que os países devem focar no combate à mudança climática. "É possível prevenir o coronavírus com vacinas, mas não há solução laboratorial para as mudanças climáticas", declarou.

Em seu discurso, o mandatário disse que a pandemia de covid-19 só será superada com cooperação global e solidariedade. Na visão dele, a crise lembrou as pessoas de que o mundo inteiro é uma "família". No entanto, ele avaliou que a comunidade internacional falhou no combate aos efeitos do coronavírus.

Erdogan criticou o "nacionalismo das vacinas" e o fato de que os países em desenvolvimento dispõem de menos imunizantes para suas populações. "Ainda vemos repercussões negativas da pandemia", declarou. O mandatário turco também disse que apoia estratégias para fortalecer a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Turquia, segundo Erdogan, quer aumentar a relação com a América Latina e o Caribe por meio de acordos bilaterais.

Tags