Tiroteio em universidade deixa oito mortos na Rússia

Ao menos oito pessoas morreram nesta segunda-feira, 20, em um tiroteio em um campus universitário de Perm, na região dos Urais, e o suposto autor foi detido, informou o Comitê de Investigação Russo.

"Um estudante que estava em um dos edifícios da universidade abriu fogo contra as pessoas ao seu redor", afirma um comunicado do organismo responsável pelas investigações mais importantes do país.

"Em consequência, oito pessoas morreram e várias ficaram feridas", completou o comitê, antes de destacar que o número de vítimas "ainda está sendo determinado".

O atirador "ficou ferido durante a detenção ao opor resistência", informou o comitê, que não divulgou informações sobre a motivação do ataque.

Incidentes similares aumentaram na Rússia nos últimos anos e provocaram um endurecimento da legislação sobre o uso de armas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram estudantes fugindo do tiroteio e pulando pelas janelas do primeiro andar de um prédio do campus.

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете. Студенты покидают здание через окна. pic.twitter.com/TFDpTR0rGV — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 20, 2021

Outra gravação, feita a partir de uma janela, mostra um indivíduo vestido de preto atirando e caminhando na direção da entrada do prédio.

O atirador, que já teve a identidade estabelecidas mas não divulgada, entrou no campus às 11 horas locais (3 horas de Brasília), de acordo com o serviço de comunicação da universidade.

Tiroteios em escolas

Os tiroteios em escolas ou universidades eram raros na Rússia - que tem uma legislação rigorosa de controle de armas -, mas se tornaram mais frequentes nos últimos anos. O presidente Vladimir Putin o denunciou como um fenômeno importado dos Estado Unidos e um efeito perversos da globalização.

O incidente anterior do tipo havia acontecido em 11 de maio de 2021, quando um jovem de 19 anos abriu fogo contra uma escola de Kazan (sudoeste) e matou nove pessoas.

No mesmo dia, Putin ordenou uma revisão das normas sobre o porte de armas, pois o autor do ataque tinha permissão para o uso de uma arma semiautomática.

Em outubro de 2018, um estudante matou 19 pessoas antes de cometer suicídio em um instituto de Kerch, uma cidade da península ucraniana da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

As autoridades afirmam que desmantelaram nos últimos anos dezenas de planos de ataques contra centros de ensino, normalmente por parte de adolescentes.

Em fevereiro de 2020, as forças de segurança prenderam dois jovens, nascidos em 2005 e de nacionalidade russa, que eram muito ativos em fóruns virtuais com a apologia do assassinato e do suicídio.

De acordo com os investigadores, eles planejavam atacar um centro de ensino em Saratov (sudoeste), às margens do Volga.





