Biden lança iniciativas para proteger EUA do calor extremo e seus efeitos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou nesta segunda-feira uma iniciativa para proteger o país do calor extremo e de seus efeitos. Um comunicado da Casa Branca detalha o esforço e lembra que o calor é o principal fator de mortes relacionadas ao clima no país.

A nota lembra que os EUA bateram recordes de calor neste ano e que a crise climática torna esses fenômenos extremos mais frequentes. Uma onda de calor em junho foi apontada como responsável pela morte de centenas de pessoas no país e milhões trabalhadores estão expostos aos efeitos das ondas de calor, aponta o texto.

O governo busca lançar uma iniciativa para proteger trabalhadores que atuam em áreas abertas, como na agricultura, na construção ou em entregas.

Deseja também desenvolver padrões para ambientes com temperatura mais amena em locais de trabalho, além de reforçar o foco nos riscos desse problema.

A administração Biden ainda argumenta que parte dos gastos de seu projeto de lei "Build Back Better" ajudarão a combater esses riscos.

