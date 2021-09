O adeus de Angela Merkel: após 16 anos, chanceler alemã vai deixar o poder

Foram 16 anos no comando da maior economia da Europa, a quarta maior economia do planeta. Por quatro mandatos, a chanceler Angela Merkel liderou o governo da Alemanha e, com isso, esteve no centro do poder e das decisões mundiais na maior parte deste século.

No domingo, 26, os alemães vão às urnas para votar nos congressistas que vão compor o próximo parlamento do país, responsável, em última instância, por escolher o chanceler, como é chamado o primeiro-ministro na Alemanha. Pela primeira vez desde 2005, quando os alemães fizeram de Merkel a primeira mulher a comandar o país, ela não vai concorrer.

Após quatro mandatos, qual o legado da chanceler? E por que ela foi considerada, nos últimos anos, como a “última líder do mundo livre”? Afinal, quem é Angela Merkel?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este é o tema do quarto episódio do Depois da Fronteira, série do O POVO sobre geopolítica e curiosidades do mundo. Confira:



Confira outros episódios da série Depois da Fronteira:

Sobre o assunto Além das Torres Gêmeas: conheça outros eventos marcantes ocorridos no dia 11 de setembro

Você sabe a diferença entre América Latina e América do Sul?

Tags