Biden: crise climática é risco, mas também é 'enorme oportunidade econômica'

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden destacou a urgência e a "enorme oportunidade econômica" que a crise climática representa, durante discurso em reunião entre líderes globais sobre o tema nesta sexta-feira. De acordo com ele, é consenso que as mudanças no clima são um risco para o mundo, mas ressaltou que, se os governos responderem corretamente, elas também podem acelerar a inovação e criar novos empregos.

Para o mandatário dos EUA, o mundo está em um "ponto de inflexão", e o tempo para agir "é agora".

Biden afirmou que, sem o compromisso dos líderes reunidos hoje, não será possível limitar o aquecimento global a menos de 1,5ºC.

Entre as autoridades presentes na reunião, estavam a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

