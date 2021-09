Biden conversa com Pelosi e Schumer sobre planos de investimento e teto da dívida

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta quinta-feira, 16, e com os líderes democratas no Congresso sobre os planos de investimentos chamados de Build Back Better. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, houve uma "discussão positiva" com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, sobre os progressos que estão sendo feitos pelo plano.

Os três discutiram a coordenação para "defender a construção de uma economia que atenda à classe média e aqueles que buscam chegar lá, e não apenas aqueles que estão no topo, aprovando um corte histórico de impostos para famílias de classe média e pequenas empresas", afirma o documento. Além disso, a expectativa é pelo corte nos custos de medicamentos prescritos, cuidados para crianças e americanos mais velhos, educação, habitação e saúde, isso enquanto enfrentam a crise climática, diz o comunicado.

"Eles também reafirmaram que é justo que paguemos" por esses cortes de impostos e investimentos revogando os incentivos fiscais do ex-presidente Donald Trump "para os americanos mais ricos e grandes corporações, que muitas vezes pagam pouco ou nada em impostos", diz a publicação.

Segundo o comunicado, os líderes também discutiram planos em avançar "para garantir que a fé e o crédito dos EUA não sejam postos em dúvida", e para aprovar uma resolução contínua para financiar as operações do governo. "Estas são responsabilidades bipartidárias, especialmente considerando que uma dívida substancial foi acumulada durante a administração anterior em busca de alívio pela covid-19 e outras medidas, que receberam apoio bipartidário", afirma o documento, que conclui que "qualquer sugestão dos republicanos de que fugirão de sua responsabilidade é indefensável".

