EUA: aplicação da 3ª dose pode começar em 20 de setembro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta-feira, 15, que a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 pode começar nos Estados Unidos em 20 de setembro. Mas o início do programa de reforço da imunização, destacou a assessora, depende da aprovação dos órgãos reguladores, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).

Ao ser questionada, durante uma coletiva de imprensa, sobre a possibilidade de o governo americano estabelecer a obrigatoriedade da vacinação para quem for viajar internamente no país, Psaki respondeu que "há muita coisa sendo discutida" entre as autoridades, mas não forneceu detalhes.

Tags