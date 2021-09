Casa Branca reafirma defesa de que mais ricos paguem 'parcela justa' de imposto

O furacão Nicholas tocou o solo na madrugada desta terça-feira, 14, na península de Matagorda, no Estado norte-americano do Texas, com ventos de até 120 quilômetros por hora. A tormenta ganhou força nas últimas horas e foi elevada de tempestade tropical para furacão de categoria 1 pelo Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O NHC informou que o furacão deve causar fortes chuvas em regiões do Texas, da Louisiana e do Mississippi - os dois últimos Estados foram atingidos pelo furacão Ida há duas semanas.

Segundo o Centro, as chuvas podem causar áreas de alagamento com riscos à vida de moradores, além de elevar o nível de rios da região em pontos isolados.

De acordo com a Associated Press, as previsões são de que o furacão leve quase 51 centímetros de chuva a áreas da costa do Golfo. No litoral do Texas, a precipitação pode chegar a 30 centímetros, e a 46 centímetros em regiões isoladas.

Em outras partes do Estado e nas regiões centro-sul da Louisiana e sul do Mississippi, as chuvas podem chegar a 20 centímetros nos próximos dias.

Na madrugada desta terça, o furacão se movia a uma velocidade de 17 quilômetros por hora na direção nordeste. A previsão é de que o centro da tempestade passe pela região sudeste do Texas nesta terça, e pelo sudoeste da Louisiana na quarta-feira.

O Nicholas é a 14ª tempestade a receber um nome na temporada de furacões do Atlântico neste ano.

*Com informações da Associated Press

Tags