Pentágono: novo míssil norte-coreano ameaça comunidade internacional

Na manhã deste sábado, 11, no CT do Internacional-RS, em Porto Alegre, o Ceará realizou o último treino do período de dez dias de preparação e deverá ter novidades na escalação para enfrentar o Grêmio-RS, domingo, 12, às 11 horas, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a brecha no calendário em razão do adiamento do jogo contra o Palmeiras-SP, pela 19ª rodada da competição, o Alvinegro teve quase duas semanas livres para treinos até o duelo na Arena do Grêmio. O intervalo foi aproveitado pelo técnico Tiago Nunes, que assumiu o comando no último dia 1º e estreará pelo clube na terra natal.

Além do novo modelo de jogo, que prioriza mais a posse de bola e visa setor ofensivo para construtivo, a formação também terá mudanças. O Vovô não terá baixas por suspensão, mas ainda não poderá contar com o lateral-direito Buiú, com inflamação no joelho direito. O zagueiro Klaus está em período de recuperação após cirurgia no ombro, e o volante Oliveira está em transição.

O posto no lado direito da defesa será ocupado por Gabriel Dias, que voltará a ser titular. Fabinho deverá formar a dupla de volantes com Fernando Sobral, e Erick pode assumir a vaga na ponta esquerda. Jael será o homem de referência no ataque, municiado por Vina.

Portanto, a provável escalação da equipe de Porangabuçu é Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Pedro Naressi), Fernando Sobral, Lima, Vina e Erick (Mendoza); Jael.

Com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro compromissos pelo Brasileirão, o Ceará ocupa a 10ª posição, com 24 pontos - e um jogo a menos. O Alvinegro almeja conquistar a primeira vitória como visitante na atual edição da competição diante do Tricolor, que é o quarto pior mandante e está na vice-lanterna.

