Metade dos americanos acreditam que muçulmanos são mais propensos a violência que pessoas de outras religiões

Uma pesquisa realizada pelo instituto americano Pew Research Center feita em agosto de 2021 revelou que metade dos entrevistados acreditam que muçulmanos são mais propensos do que pessoas de outras religiões a encorajarem a violência.

Entre os eleitores do partido Republicano 78% têm esse ponto de vista. A taxa cai para 38% quando os ouvidos declaram voto nos Democratas.

Essa pesquisa soma-se a outras, que foram realizadas ao longo dos últimos 20 anos, logo após os atentados terroristas de 11 de setembro.

A preocupação com uma forte rejeição dos americanos aos muçulmanos entrou no radar do governo ainda em 2001, após os atentados. Naquela época, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush declarou, em discurso realizado no Centro Islâmico em Washington que “Islã é paz.”

Em novembro de 2001, dois meses após os atentados de 11 de setembro, 59% dos adultos americanos tinham uma visão favorável aos muçulmanos. Em março daquele mesmo ano a taxa favorável aos seguidores de Maomé era de 45%.

A rejeição aos muçulmanos é maior entre os eleitores do partido Republicano.

Outra pesquisa, realizada em 2017, revelou que 68% dos eleitores dos Republicanos tinham a visão de que “o Islã não fazia parte da sociedade americana dominante”. Já entre os Democratas, a ideia era compartilhada por 37% dos eleitores.

Outra pesquisa, também de 2017, mostrou que 56% dos Republicanos afirmaram que havia muito ou uma quantidade razoável de extremismo entre os muçulmanos dos EUA. Entre os Democratas, 22% compartilhavam a opinião.

De acordo com censo feito em 2020 pelo Public Religion Research Instituite, cerca de 1% da população dos Estados Unidos professam a fé islâmica. Outros 70% se identificam como cristãos. Outros 23% dos norte-americanos dizem não seguir nenhuma religião. (Com agências)

