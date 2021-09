Diretor da AIEA viaja ao Irã após críticas ao programa nuclear do país

Até o próximo dia 20 de setembro, artistas com propostas de projetos em artes visuais, cinema, dança, música e teatro podem se inscrever na nona edição dos Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes. Um dos modelos formativos basilares da instituição, ele ganha neste ano ações que buscam garantir maior participação de artistas do interior do Ceará e, também, de pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros, não binárias e pessoas com deficiência.

Voltados para artistas experientes, os laboratórios serão, assim como na última edição - que teve o início atravessado pelo contexto da pandemia -, realizados de forma híbrida. As aulas estão previstas para se estenderem entre dezembro de 2021 e junho de 2022.

A partir desta edição, as inscrições para os laboratórios serão feitas pelo Mapa Cultural do Ceará, plataforma da Secretaria da Cultura do Estado, tornando necessário ter cadastro prévio no Mapa para participar do atual processo seletivo.

Nos Laboratórios de Dança, Música e Teatro, serão selecionados quatro projetos em cada um. Nos outros, há especificidades. O de Cinema, por exemplo, segue com o formato de seis propostas de roteiros de longa de ficção aprovadas, sendo quatro cearenses, uma na modalidade Nordeste e uma na modalidade Nacional.

Já o Laboratório de Artes Visuais segue o modelo que foi adotado pela primeira vez em 2019. Nele, 30 artistas são selecionados para uma etapa nomeada como "Temporada Formativa", que traz módulos mensais ao longo de sete meses. Ao final do processo, quatro projetos serão escolhidos para a "Temporada Investigativa". Na primeira etapa, a Escola irá garantir para estudantes do interior o deslocamento, hospedagem e auxílio-alimentação em eventuais atividades presenciais.

O processo seletivo se dará em três etapas, sendo elas a de Análise de Documentos, Avaliação Técnica e Avaliação Final. A primeira se refere aos documentos apresentados na inscrição. Na segunda, uma comissão de especialistas de cada área irão avaliar os projetos a partir de diferentes critérios.

Finalmente, a fase final contará com entrevistas com proponentes que tiveram aprovação nas fases anteriores, além de especificidades para cada linguagem - como a previsão de uma audição pública no caso do Laboratório de Música, por exemplo. O resultado final está previsto para 3 de dezembro deste ano. O programa formativo seguirá ofertando bolsa para integrantes dos projetos selecionados, no valor de R$ 1 mil.

Entre as ações afirmativas promovidas nesta edição, haverá no mínimo 50% de vagas voltadas a projetos do Ceará para pessoas com deficiência e autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros ou não binárias. Há, ainda, a disposição que prevê para os Laboratórios de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro que metade das vagas seja preenchida por projetos do interior do Estado. Já no de Cinema, estes recebem bônus de pontuação na segunda e terceira etapas seletivas.

Inscrições

Quando: 23 de agosto até às 23h59min do dia 20 de setembro de 2021

Onde: Mapa Cultural do Ceará

Gratuito

