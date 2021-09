Casa Branca: não esperávamos tanta oposição às vacinas

Como a pandemia expôs e exacerbou as desigualdades sociais foi um dos pontos discutidos pelo ganhador do prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, durante a segunda palestra do seminário Futura Trends 2021. Na manhã desta sexta-feira, 10, o economista debateu ainda sobre concentração de renda, a distribuição desigual de vacinas e impactos das mudanças climáticas na economia.

A palestra, transmitida de forma virtual, fez parte da décima primeira edição do seminário e teve apresentação do coordenador do evento, Nazareno Albuquerque. Logo após a fala inicial de Stiglitz, o empresário e especialista em educação Oto Morato e o professor sociólogo Jawdat Abu-El-Haj participaram de um debate com o economista.

Joseph Stiglitz fez um panorama da economia estadunidense no “pós-pandemia”, apesar de reconhecer que o coronavírus ainda não deixou de ter caráter pandêmico. Mais pessoas vivendo na pobreza, em situação de rua e com o acesso à saúde comprometido são algumas das consequências vividas pelos EUA neste momento, segundo ele.

Enquanto isso, o economista chama atenção para a realidade de pessoas ricas que não perderam renda e, pelo contrário, conseguiram somar ainda mais à quantidade de bens. Ele criticou ainda o comportamento negacionista do ex-presidente dos EUA Donald Trump e de cidadãos que se recusam a tomar a vacina ou a acreditar na ciência.

Quem é Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz é um economista americano ganhador do prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, conhecido também como prêmio Nobel de Economia, em 2001. Ele também é professor de economia, administração de empresas e negócios na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Além disso, já foi parte do Conselho de Assessores Econômicos no governo do presidente estadunidense Bill Clinton e vice-presidente sênior para Políticas de Desenvolvimento do Banco Mundial.

Seminário Futura Trends 2021

O Seminário Futura Trends 2021 discute tendências e inovações no campo do trabalho e gestão, tanto pública quanto privada. Na décima primeira edição do seminário, duas palestras com nomes internacionais foram transmitidas. A primeira, com o especialista em Recursos Humanos Steve Cadigan, ocorreu na quarta-feira, 8. A segunda, com Joseph Stigliz, aconteceu nesta sexta-feira, 10.



