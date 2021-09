EUA já repassaram US$ 100 mi à Louisiana para lidar com danos, diz Biden

A embaixada dos Estados Unidos do Brasil alertou americanos que estejam no País a evitar áreas próximas aos protestos convocados para 7 de setembro. A recomendação foi feita nesta sexta-feira, em publicação no Twitter.

"São esperadas manifestações nas principais cidades do Brasil na terça-feira, 7 de setembro. A Embaixada dos EUA no Brasil adverte os cidadãos dos EUA a evitar áreas próximas a protestos e manifestações, já que mesmo as manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar conflitantes", diz a postagem da embaixada.

Atos bolsonaristas e contrários ao governo foram convocados para o Feriado da Independência em todo o País, o que pode levar a confrontos. Em São Paulo, manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro devem se concentrar na Avenida Paulista e os críticos, no Vale do Anhangabaú.

