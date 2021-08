EUA: furacão Ida deve seguir causando danos; monitoramos impacto em combustíveis

Durante uma operação no último domingo, 29, o avião da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), voou por dentro do furacão Ida. O momento em que a aeronave chacoalha foi registrado pelos funcionários do órgão.



As imagens mostram os tripulantes chacoalhando dentro do avião após entrarem no olho do furacão, de categoria 4, penúltima na escala que mede a velocidade dos ventos do fenômeno. Segundo informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o temporal poderia atingir ventos de até 251 quilômetros por hora.

De acordo com o portal de notícias G1, o Ida chegou ao sul da costa norte-americana após 16 anos após o furacão Katrina atingir a região.

OVER THE GULF OF MEXICO - Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 29, 2021





