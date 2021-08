Pastores são detidos por aprisionar paroquianos como penitência em El Salvador

Brasil e Senegal se enfrentam hoje, quinta-feira, 26 de agosto (26/08), em partida válida pelas Quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. O jogo está marcado para começar às 9 horas (horário de Brasília), em Moscou, na Rússia.

O confronto do Mundial terá transmissão ao vivo na televisão aberta pela Globo e no canal SporTV, para assinantes. Confira como assistir ao vivo e demais informações ao final do texto.

O Brasil perdeu para a Suíça nos pênaltis na estreia após empate em 5 a 5 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação. A equipe então conquistou vitórias sobre El Salvador, por 4 a 2, e contra Belarus por 5 a 0. Já Senegal avançou em primeiro no grupo D e venceram por 6 a 1 o Uruguai e por 5 a 3 o time de Portugal. Tem apenas uma derrota para Omã, de 3 a 2.

Brasil x Senegal ao vivo no Mundial de Futebol de Areia: onde assistir e horário

Globo: a partir das 9h, canal aberto

SporTV: a partir das 9h, para clientes das operadoras de TV a cabo compatíveis

Brasil x Senegal: e quem vencer o duelo?

Quem passar do confronto Senegal x Brasil pega o vencedor do jogo de Taiti x Japão, que começa às 13h de hoje (26/08). As quartas de final terão ainda Suíça x Uruguai às 10h30 e Rússia x Espanha às 14h30. A semifinal será no sábado (28/08) e a final no domingo (29/08).

Quando será Brasil x Senegal

Hoje, 26 de agosto (26/08), às 9 horas (horário de Brasília)

