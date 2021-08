Pandemia é a causa da escassez de combustível espacial, afirma SpaceX

O Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque na entrada do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta-feira (26), disse a agência de notícias do grupo, a Amaq, em seu canal Telegram.

Uma explosão do lado de fora do aeroporto de Cabul deixou pelo menos várias pessoas mortas, incluindo crianças, e feriu muitos guardas do Talibã, segundo um representante do grupo islâmico. Os Estados Unidos têm se apressado para retirar cidadãos norte-americanos e afegãos de Cabul antes do prazo final para a conclusão da retirada de suas tropas, em 31 de agosto.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general Frank McKenzie, confirmou o ataque a bombas feito por dois suicidas e, entre os mortos, estão 12 soldados norte-americanos e deixou mais 15 feridos.

McKenzie disse em uma coletiva de imprensa no Pentágono que o ataque foi seguido por um tiroteio, e que, mesmo com os militares estando tristes com as mortes, os voos de retirada de pessoas do Afeganistão continuam. Ele disse que cerca de 1 mil cidadãos norte-americanos ainda estão no país.

* Com informações da Reuters

