Tempestade Ida ganha força e se transforma em furacão no Golfo do México

O furacão Grace tocou o solo na madrugada desta quinta-feira (19), na costa do Caribe mexicano, e percorria a península de Yucatán, provocando chuvas intensas.

Balneários turísticos tiveram de ser evacuados pelos temporais.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), Grace, na categoria 1 de 5 da escala Saffir-Simpson, tocou a terra ao sul do centro turístico de Tulum por volta das 6h45 (horário de Brasília), com ventos sustentados de 130 km/h.

Grace "se encontra sobre o território de Quintana Roo (...) seus ventos de furacão são sentidos na parte central do estado, e as rajadas de tempestade tropical, em Cancún, Isla Mujeres e Puerto Morelos", tuitou Carlos Joaquín, governador desse estado mexicano que se estende pelo Caribe.

Na quarta-feira (18), as autoridades desalojaram turistas e alguns moradores de centros de veraneio próximos da área de impacto de Grace, de baixa densidade populacional.

Às 9h (horário de Brasília), a tempestade já estava sobre o solo, a 70 quilômetros da cidade de Valladolid, no estado de Yucatán, de acordo com o relatório do NHC.

"Espera-se que Grace se mova sobre a península de Yucatán hoje e sobre o sudoeste do Golfo do México", informa o boletim do centro americano.

O furacão, que deve permanecer na categoria 1, volta a atingir o solo, na costa mexicana, entre sexta e sábado.









