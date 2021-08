Correção: Brasil e EUA deveriam fazer mais para combater ameaças à democracia

Ceará terá a última oportunidade de vencer como visitante no primeiro turno nesta edição do Campeonato Brasileiro, no domingo, 29, diante do América-MG, no Independência, pela 18ª rodada. Com o Coelho na 19ª posição, o Vovô irá encontrar o quarto pior mandante – empatado com Fluminense, Internacional e Cuiabá –, a terceira defesa mais vazada (22) e o terceiro ataque menos efetivo da competição (23).



As derrotas no Independência foram resultados da pouca produtividade ofensiva e solidez defensiva apresentadas pelo clube mineiro. Foram cinco gols feitos e sete sofridos dentro de casa. O Ceará, segundo pior visitante, marcou a mesma quantidade de tentos fora, mas sofreu nove. Em todo a Série A, o Coelho é o terceiro ataque menos efetivo (13) - à frente de Grêmio (12) e Sport (8) - e a terceira defesa mais vazada (22) - à cima de Bahia (28) e Chapecoense (29).

No Brasileirão, a última derrota do América-MG foi justamente em casa, palco do próximo embate contra o Vovô. Os mineiros sofreram um 2 a 0 contra o Bragantino, obtendo o oitavo revés em nove jogos. Coelho está entre os três times que mais perderam jogos em seus domínios. Foram quatro derrotas, a mesma quantidade de Corinthians, Cuiabá e Sport. Somente a Chapecoense (6) e o Bahia (5) perderam mais nos seus estádios.

Os resultados negativos em casa refletem o desempenho do América-MG também longe do Independência. O Coelho, o Grêmio e o Sport ocupam a terceira posição entre os times com mais derrotas, com oito reveses. Novamente os mineiros só são superados pelos baianos (9) e a Chape (11).

O Vovô busca se aproveitar dos números negativos do América-MG para desencantar fora de casa na competição. O embate acontecerá neste domingo, 29, às 11 horas, no Indepedência, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na oitava posição e com 24 pontos, empatado com Atlético-GO (7º) e Corinthians (6ª), uma vitória pode levar o Alvinegro ao G-6 da primeira divisão.

