Relatório dos EUA não traz resposta definitiva sobre origem da covid-19

Um total de 894 mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde nesta terça-feira, 24, às 18 horas. Durante o período, também foram notificados 30.872 novos casos de contágio pela doença. Atualmente, o Brasil registra um total 20.614.866 casos de contágio, além de acumular 575.742 vítimas da doença.

Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos se encontra em 735, enquanto que a média de casos se encontra em 28.383. Em número total de mortes, São Paulo continua como o estado brasileiro com maior registros, com 144.510 casos. Em seguida, vem os estados do Rio de Janeiro, com 61.605 óbitos, e Minas Gerais, com 52.521.

A taxa de letalidade em todo território nacional é de 2,8%. Dentre os estados, o maior índice registrado é no Rio de Janeiro, com taxa de 5,5%. O Ceará é o segundo estado do Nordeste e o sétimo do Brasil a registrar mais mortes desde o início da pandemia. Nesta terça-feira, 24, a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), registrou um total de 23.975 óbitos e 929.145 casos da doença.

