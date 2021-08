No Vietnã, Kamala Harris anuncia doação de vacinas e pede pressão contra a China

Em 17 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro até aqui, o Ceará jogou oito vezes fora de casa e ainda não venceu. A última chance de vitória como visitante antes de virar o turno, portanto, será no domingo, diante do América-MG, em Belo Horizonte (MG).

Triunfos fora de casa fazem a diferença, principalmente quando o time anseia mais do que apenas a permanência na elite. O elenco alvinegro sabe disso. Afinal de contas, foi como um dos melhores visitantes da Série A de 2020 que o time conseguiu vaga para a Copa Sul-Americana.

A boa campanha longe de casa no ano passado, porém, ficou quase toda no returno. Historicamente, o Ceará tem dificuldades de pontuar fora de casa nos primeiros nove jogos, ou seja, nos jogos de ida do Campeonato Brasileiro.

Existe, inclusive, um padrão. Nas cinco participações anteriores do Vovô na elite, o clube não faturou mais que seis pontos jogando na casa do adversário durante o primeiro turno. As campanhas, inclusive, são praticamente iguais e o número de vitórias é exatamente o mesmo: uma em nove partidas, a cada ano.

Nesta edição, já foram oito partidas na condição de visitante, contra Santos-SP, Chapecoense-SC, Internacional-RS, RB Bragantino-SP, Fluminense-RJ, Cuiabá-MT, Sport-PE e Corinthians-SP, mas nenhum triunfo. A esperança é que ele venha contra o América-MG.

Apesar de ser o segundo pior visitante do campeonato, acima apenas da lanterna Chapecoense-SC, o Alvinegro pode conseguir seu melhor desempenho nesta condição no primeiro turno em uma Série A. Isso porque o Vovô chegará ao Independência, domingo, às 11 horas, já com 6 pontos. Se vencer — ou até empatar —, supera o desempenho em edições anteriores.

A possibilidade de recorde mesmo ainda sem vitórias se dá pelo número de empates do Ceará neste ano. Das outras vezes, o resultado mais constante do time fora de casa no primeiro turno era a derrota. Em 2021, são seis empates e duas derrotas em oito partidas.

A boa atuação do Vovô no empate com o Flamengo-RJ, no último domingo, pode ser motivação extra para o Alvinegro conseguir a primeira vitória fora de casa. O volante Fernando Sobral, que foi um dos destaques no empate contra o Rubro-Negro, inclusive, garante que a partida mexeu com o psicológico do grupo. “Acho que foi uma atuação para resgatar nossa confiança, seguir pontuando, seguir com confiança para o próximo confronto, que vai ser muito difícil", disse.

Campanhas do Ceará como visitante no primeiro turno da Série A

Série A 2010 - 1º turno/visitante

14º - Ceará - 6 pontos (9 jogos; 1 vitória; 3 empates e 5 derrotas); ganhou do Atlético-MG

Série A 2011 - 1º turno/visitante

15º - Ceará - 6 pontos (9J 1V 3E 5D) ganhou do Internacional-RS

Série A 2018 - 1º turno/visitante

11º - Ceará - 6 pontos (9J 1V 3E e 5D) ganhou do Paraná

Série A 2019 - 1º turno/visitante

17º - Ceará - 5 pontos (9J 1V 2E e 6D) ganhou do Avaí-SC

Série A 2020 - 1º turno/visitante

17º - Ceará - 6 pontos (9J 1V 3E e 5D) ganhou do Atlético-GO

Série A 2021 - 17 rodadas/visitante

19ª - Ceará - 6 pontos (8J 0V 6E e 2D)



Tags