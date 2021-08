Análise: Ocidente fechou os olhos para a realidade no Afeganistão

As oportunidades desperdiçadas pelo Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Juventude-RS, neste sábado, 21, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série A, foram lamentadas pelo lateral-direito e zagueiro Tinga, mas o resultado fora de casa foi valorizado. O camisa 2 já pede foco na partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

O Tricolor saiu na frente com gol de Marcelo Benevenuto, ainda no primeiro tempo, e sofreu o empate na segunda etapa, com tento de Ricardo Bueno. Nos minutos finais do confronto, Bruno Melo teve a chance de mexer no placar em cobrança de pênalti, mas o chute explodiu na trave.

"Sabíamos que ia ser muito difícil, mas nossa intenção é sempre vencer o jogo. A gente sempre joga para frente, teve várias oportunidades no primeiro tempo. O jogo estava bem controlado na primeira parte, não fomos eficientes e depois, no segundo tempo, a equipe do Juventude atacou mais, teve a oportunidade de fazer o gol. A gente teve mais duas oportunidades, uma com o Robson e outra minha também, o pênalti... Então a gente tem que levantar a cabeça, conseguiu ganhar um ponto importantíssimo", ponderou o defensor à TNT Sports.

O Leão do Pici agora volta as atenções para o confronto diante do São Paulo, na próxima quarta-feira, 25, às 21h30min, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"Agora é virar a chave porque quarta-feira tem jogo dificílimo, Copa do Brasil. Descansar para fazer um grande jogo", afirmou Tinga.

