EUA impões sanções à Rússia por envenenamento de Navalny e armas químicas

Os Estados Unidos impuseram uma série sanções contra indivíduos e entidades da Rússia em resposta ao envenenamento do líder oposicionista Aleksey Navalny, informou o Departamento do Tesouro americano nesta sexta-feira. Washington penalizou também dois laboratórios estatais envolvidos no desenvolvimento de armas químicas.

Ao todo, nove pessoas e duas entidades foram alvos da medida. "Hoje, no aniversário de um ano do envenenamento de Aleksey Navalny por agentes do governo russo, estamos com nosso aliado, o Reino Unido, para condenar novamente o uso de uma arma química pelo Kremlin para atingir um dos líderes da oposição mais proeminentes da Rússia", a diretora de controle de ativos Estrangeiros, Andrea Gacki.

Em paralelo, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um decreto executivo que prevê sanções contra indivíduos envolvidos com a construção do do controverso gasoduto submarino Nord Stream 2 na Europa.

Tags