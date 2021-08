México ultrapassa 250 mil mortes por covid

O México superou ontem 250 mil mortos confirmados de covid-19 no mesmo dia que bateu o recorde de contágios diários - 28.953 novos casos. Com esses dados, o México é o quarto país com maior número de mortes pelo coronavírus, atrás de EUA, Brasil e Índia. No entanto, as autoridades sanitárias admitem que os números oficiais são baixos e estimam que, com base nas certidões de óbitos, a cifra de mortes associadas à covid-19 pode passar de 350 mil desde o início da pandemia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

