Reino Unido autoriza aplicação de vacina da Moderna em jovens de 12 a 17 anos

O deputado estadual Júlio César Filho (Cidadania), líder do governo Camilo Santana (PT) na Assembleia Legislativa, agradeceu a Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, cuja saída da Secretaria da Saúde foi anunciada na manhã desta terça-feira, 17. "O secretário Dr. Cabeto prestou um grande serviço enquanto esteve à frente da pasta, tanto pela sua respeitabilidade quanto pela sua competência", afirmou.

O líder governista defendeu o legado que Cabeto deixa, embora reconheça que houve decisões que desagradaram. "A gente agradece imensamente, mas qualquer pasta, seja ela da Segurança, seja ela da Saúde, principalmente no momento de pandemia, há alguma insatisfação com alguma posição tomada. Mas, o que nos trás conforto e segurança é o grande trabalho que o Dr. Cabeto teve, principalmente na reestruturação e modernização do sistema de saúde pública do Estado do Ceará e, principalmente, no combate à pandemia. Deixou um grande legado e contribuiu e muito com o governo Camilo Santana."



Julinho disse não ter informação sobre alguma insatisfação específica que tenha havido. "Não teve nenhuma insatisfação específica. Conforme qualquer outra pasta, algumas ações agradam a uns e desagradam a outros." Ele também diz não ter informação sobre algum motivo que tenha levado à decisão de sair. "Não houve nenhum fato específico, pelo menos do nosso conhecimento."

O líder não acredita que tenha sido alguma insatisfação pessoal do secretário que tenha levado à saída. "Se houve alguma insatisfação, foi uma insatisfação pontual, que eu tenho certeza que não se refletiu na saída do Dr. Cabeto."

Sobre a decisão, ele conjectura. "Talvez um fim do ciclo, que ele entendeu juntamente com o governador. Acredito que foi um entendimento do próprio secretário com o nosso governador."

