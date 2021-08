Itamaraty pede envolvimento da ONU em crise do Afeganistão

A tomada de Cabul pelo Taleban ontem de uma forma muito rápida não chegou a ser grande surpresa para as autoridades americanas, segundo o jornalista Craig Whitlock. Autor do recém-lançado The Afghanistan Papers: A Secret History of the War (Os documentos do Afeganistão: uma história secreta da guerra, em tradução livre), Whitlock deu entrevista ao Estadão na última sexta-feira, 13. Para ele, o poder bélico do Taleban e o despreparo das forças afegãs eram conhecidos dos EUA e da Otan.

Como os rebeldes conseguiram organizar essa ofensiva tão rápido e vencer as forças afegãs que receberam recursos e treinamento dos EUA?

Duas respostas rápidas para isso. O Taleban é mais forte e mais inteligente do que nós pensávamos e se preparou para este momento. E as forças de defesa do Afeganistão são muito piores do que se sabia. Os EUA sabiam que o Taleban teria vantagens, mas nem por um momento imaginaram que o Exército e a polícia entregariam as armas e se renderiam tão rápido, quase sem oferecer resistência. O governo americano e seus aliados gastaram bilhões de dólares criando um Exército de mentira. No papel, deve haver 350 mil homens entre militares e polícia, mas na realidade há, talvez, metade disso. Ao mesmo tempo, é evidente que o Taleban planejou este momento. O acordo para retirada das tropas americanas foi feito na administração Trump e o grupo sabia que este dia estava chegando. Quando os americanos finalmente começaram a retirada, por volta de julho, eles aproveitaram o momento. O domínio do Taleban parece ter acontecido muito rápido, mas eles se planejaram para isso. É exatamente o desfecho que queriam. Não foi da noite para o dia.