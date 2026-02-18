Rodoviária registra movimentação tranquila após o Carnaval

Carnaval movimentou cerca de 55 mil passageiros nos terminais rodoviários de Fortaleza, número semelhante ao registrado no mesmo período de 2025

Com travesseiros na mão, glitter no corpo e até mesmo fantasiados, passageiros embarcavam e desembarcavam no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé , em Fortaleza, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas, 18.

De acordo com a Socicam, empresa responsável pela administração dos terminais em Fortaleza, mais de 55.600 mil passageiros devem passar pelo local entre os dias 12 e 18 de fevereiro, fluxo que representa um crescimento de 24% em relação à média normal de movimentação.

O retorno dos foliões à cidade após os festejos de Carnaval foi marcado por uma movimentação tranquila no principal destino rodoviário da capital cearense.

Somente nesta quarta-feira, 18, 8.944 pessoas devem passar pelos terminais rodoviários fortalezenses. Conforme o gerente da Socicam, Newton Fialho, o número total de viajantes é semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado, com um crescimento de apenas 3%.

O período contou com um reforço de 226 viagens extras, conforme informou a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

“No momento que eles vão chegando no terminal, muitos já desembarcam ou na Messejana ou no terminal do Antônio Bezerra, não vindo em sua totalidade para cá, para o Engenheiro João Thomé. Por isso que a gente percebe no desembarque uma movimentação menor do que foi no embarque, justamente pela facilidade que o passageiro tem nesse deslocamento dentro da cidade”, explica.

Apesar do leve aumento no fluxo de viagens durante o Carnaval, Fialho destaca que não foram registradas intercorrências graves nos três terminais rodoviários da cidade, incluindo atrasos e reclamações significativas.

Apesar disso, conforme levantamento parcial da PRF, o número total de sinistros deve superar o do Carnaval do ano passado. O balanço oficial do número de acidentes deve ser divulgado oficialmente nesta quinta-feira, 19 .

Em relação aos acidentes nas rodovias federais, o órgão informou que, até o momento, não houve nenhum óbito confirmado .

Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ressalta que o reforço nas fiscalizações segue até o dia 23 de fevereiro, com destaque para a tarde de Quarta-feira de Cinzas, considerada um período crítico, especialmente em época de chuva.

Sem informar números, a PRF destacou que o fluxo de veículos nas rodovias federais costuma ser mais intenso na quarta-feira, uma vez que, além do retorno dos viajantes, há também a volta das atividades laborais, o que intensifica o trânsito, principalmente nos trechos de rodovia que cortam os grandes centros urbanos.

Ceará como destino para foliões que gostam de relaxar

Ao lado de uma lanchonete e rodeados de malas, a família do administrador Tiago Gomes, 30, aguardava o embarque para o retorno para Ubajara. O grupo, formado também pela mãe e professora, Salustina Maria Gomes, 55, e o estudante Ícaro Saymon, 14, alugou uma casa de praia em Beberibe para descansar no Carnaval.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-02-2026: Thiago Gomes 30, Maria Gomes 55, Saymon 14. Movimentação de pessoas voltando do Carnaval na Quarta-feira de cinzas na Rodoviária Eng. João Thome. (Foto Samuel Setubal /O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A escolha pela viagem de ônibus foi ideal para economizar gastos, além de ser um trajeto acessível, de acordo com o administrador. A viagem, organizada de última hora, foi descrita como tranquila e sem congestionamentos, apesar da chuva que atinge Fortaleza desde a noite de terça-feira, 17.

“Estava bem movimentada a rodoviária, com um fluxo grande, mas para mim foi tranquilo. É porque a gente chega, já sai. Também tinham bastante rotas, então foi tranquilo”, detalha.

Do Carnaval em Recife para o Trabalho em Fortaleza

Trajando adereços carnavalescos ornamentados com referências circenses, as médicas Rebeca Rocha, 35, e Marília Gondim, 37, desembarcavam no terminal rodoviário. As duas retornavam da cidade de Recife (PE), onde curtiram o Carnaval com um grupo de amigos.

O destino, segundo a Socicam, foi a rota interestadual mais procurada pelos viajantes durante o período, seguido de Natal (RN), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI). Dentro do Ceará, os municípios de Sobral, Aracati, Canindé, Juazeiro do Norte e Canoa Quebrada foram os mais concorridos.

A opção por passar a data festiva em outro estado é adotada por Marília desde 2010, quando foi para Olinda (PE) pela primeira vez e se encantou com a cultura popular que domina a cidade durante o Carnaval, incluindo as apresentações de frevo, orquestras e maracatu.

O investimento e a permissividade criativa dos foliões nas fantasias também apaixonam Marília.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-02-2026: Jéssica Almeida 31 anos e Rebeca Rocha 35 anos. Movimentação de pessoas voltando do Carnaval na Quarta-feira de cinzas na Rodoviária Eng. João Thome. (Foto Samuel Setubal /O Povo) Crédito: Samuel Setubal

“Cada vez que você vai, as pessoas pensam nos temas que tem a ver com a sociedade no momento, referências culturais. Cada um, mesmo que seja a mesma fantasia, por exemplo, se eu tô de pássaro, eu encontro outra pessoa também de pássaro, mas ela vai ter uma outra interpretação, ela criou com outros materiais, outros tecidos, outras ideias. Então, realmente é muito individual”, confessa.

A viagem de ônibus à capital cearense também foi uma escolha estratégica, iniciada à noite para que o grupo pudesse descansar durante o trajeto e se preparar para o retorno às atividades laborais, previsto para iniciar a partir das 12 horas.

“Na viagem de ida eu estava muito preocupada em quebrar os adereços, então eu fui segurando, cuidando, abraçada. Já na volta eu estava despreocupada, porque se tivesse algum dano, eu ia cuidar de refazer (...) Eu não me incomodei com nada. Eu fui dormindo e voltei dormindo”, relata.

O local também foi o destino carnavalesco escolhido pela atriz Amanda Freire, 32, e sua namorada, a designer Silvelena Gomes, 31. Com travesseiros no pescoço, a artista conta que, mesmo se planejando com antecedência, acabou saindo às pressas para a viagem, realizada ainda na quinta-feira, 12.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-02-2026: Amanda Freire. Movimentação de pessoas voltando do Carnaval na Quarta-feira de cinzas na Rodoviária Eng. João Thome. (Foto Samuel Setubal /O Povo) Crédito: Samuel Setubal

“Foi nas carreiras porque saí do trabalho correndo para pegar as malas e chegar aqui. Mas aí quando a gente chegou lá foi tranquilo e a volta a gente esperou. A gente foi com antecedência”, confessa.

A atriz destacou a facilidade de chegar à rodoviária em Fortaleza e elogiou a agilidade dos funcionários no embarque das bolsas, especialmente durante à ida, e disse não ter nada para reclamar.

No retorno às terras alencarinas, a artista avalia que o movimento segue bastante tranquilo no local. Felizes, porém cansadas, o casal revela que pretende aproveitar o restante da Quarta-feira de Cinzas para relaxar antes do retorno à rotina de trabalho, que deve acontecer amanhã.

