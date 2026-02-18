Praça do Ferreira amanhece vazia nesta Quarta-feira de Cinzas, 18

Fechamento de lojas e chuvas nesta manhã reduziram movimentação no logradouro; comércio no Centro da Cidade está sob ponto facultativo

A Praça do Ferreira, conhecida como coração da cidade de Fortaleza , amanheceu vazia nesta Quarta-feira de Cinzas, 18. O logradouro famoso por ser um dos pontos mais agitados do Centro da Cidade registrou movimentação reduzida devido às chuvas e à não abertura de parte dos comércios.

Ainda sob ponto facultativo acordado junto ao Sindilojas, parte dos comércios no Centro da Capital não abriu durante a manhã de hoje, o que gerou impacto na presença de clientes e profissionais das lojas.

Somado a isso, o tempo não ajudou quem ainda pretendia sair de casa para visitar a Praça do Ferreira.

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade registrou 52 milímetros de chuvas entre as as 7 horas da manhã da terça-feira, 17, e o mesmo horário de hoje, além de temperatura em torno de 23°C.