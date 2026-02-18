Palco na Domingos Olímpio começa a ser desmontado; via deve estar liberada até a sexta-feira, 20Estrutura começou a ser montada no dia 11 deste mês, bloqueando o cruzamento da via com a rua Eusébio de Souza
O palco instalado para o shows de Carnaval que ocorreram na Domingos Olímpio, em Fortaleza, começou a ser desmontado nesta quarta-feira, 18. Previsão da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) é de que até a sexta-feira, 20, o trecho bloqueado da avenida esteja liberado para o trafégo de veículos.
Bloqueio, que ocorre no cruzamento da via com a Rua Eusébio de Souza, teve inicio no dia 11 deste mês, quando a estrutura começou a ser montada. Com a interdição, condutores que trafegam pela alameda com destino à Aldeota estão usando a pista contrária, a partir do cruzamento com a rua Barão de Aratanha.
AMC informou no período que a via seria liberada no dia 20. No entanto, procurada hoje pelo O POVO, a instituição frisou que liberação pode acontecer antes, "a depender do serviço de desmontagem".
Polo tradicional no circuito carnavalesco da Cidade, a Domingos Olímpio contou neste ano com a proposta do palco para receber atrações nacionais. Por lá se apresentaram os cantores Jorge Aragão e Chico Cesár, na madrugada da terça-feira, 17, e dessa quarta-feira, 18, respectivamente.
