Palco na Domingos Olímpio começa a ser desmontado

Desmontagem do palco na avenida Domingos Olimpio, operários fazem a desmotagem das ferragens / Crédito: AURÉLIO ALVES

O palco instalado para o shows de Carnaval que ocorreram na Domingos Olímpio, em Fortaleza, começou a ser desmontado nesta quarta-feira, 18. Previsão da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) é de que até a sexta-feira, 20, o trecho bloqueado da avenida esteja liberado para o trafégo de veículos.

Bloqueio, que ocorre no cruzamento da via com a Rua Eusébio de Souza, teve inicio no dia 11 deste mês, quando a estrutura começou a ser montada. Com a interdição, condutores que trafegam pela alameda com destino à Aldeota estão usando a pista contrária, a partir do cruzamento com a rua Barão de Aratanha.