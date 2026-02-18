Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Missas na Quarta de Cinzas: veja programação em Fortaleza

Celebrações marcam início da Quaresma com missas ao longo do dia. Dom Gregório Paixão preside na Catedral às 19 horas
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
A Quarta-feira de Cinzas, que inicia a Quaresma, terá missas e momentos de oração em paróquias de Fortaleza e municípios vizinhos. A principal celebração na Catedral Metropolitana será às 19h, presidida pelo arcebispo Dom Gregório Paixão.

A Quarta-feira de Cinzas, data que marca o início da Quaresma no calendário da Igreja Católica, mobiliza paróquias de Fortaleza e municípios vizinhos nesta quarta-feira, 18.

Ao longo do dia, fiéis poderão participar de missas e momentos de oração em diferentes bairros da capital e da Região Metropolitana.

Na Catedral Metropolitana de Fortaleza, a principal celebração será às 19 horas, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Gregório Paixão. A expectativa é de grande participação de fiéis.

Horários das missas de Quarta-feira de Cinzas em Fortaleza

A Arquidiocese reúne dezenas de paróquias na capital e em cidades vizinhas. As celebrações da Quarta-feira de Cinzas estão distribuídas entre igrejas matrizes e capelas.

A seguir, confira a programação organizada por paróquia, com horários e locais das celebrações.
Arquidiocese de Fortaleza

Catedral Metropolitana de Fortaleza – Centro

  • 19h – Missa presidida por Dom Gregório Paixão

Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo

  • 8h e 17h – Igreja Matriz
  • 18h30 – Capela Santa Teresinha
  • 19h – Capela Mãe Rainha

Igreja de Fátima – Bairro de Fátima

  • 7h, 9h, 12h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios – Benfica

  • 7h e 17h – Igreja Matriz
  • 19h – Capela São José Operário

Paróquia São Francisco de Assis – Jacarecanga

  • 8h – Igreja do Bom Pastor
  • 17h30 – Igreja Santa Edwiges
  • 18h – Matriz São Francisco de Assis
  • 19h – Igreja Santa Edwiges

Paróquia Santo Afonso

  • 8h e 18h
  • Igreja São Benedito: 7h, 12h e 18h15
  • Igreja do Patrocínio: 7h, 12h e 18h15

Paróquia Nossa Senhora das Dores

  • 9h e 18h30min

Paróquia da Paz – Aldeota

  • 8h, 11h, 16h, 18h e 20h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Dunas

  • 17h30min e 19h30min

Paróquia Santa Luzia – Meireles

  • 8h, 17h e 19h

Paróquia Cristo Rei – Fortaleza

  • 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe

  • 7h, 8h30min, 17h e 19h

Paróquia São Vicente

  • 6h30min, 9h, 11h30min, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Praia do Futuro

  • Capela Nossa Senhora dos Navegantes (Cais do Porto): 7h
  • Capela São Francisco (Serviluz): 9h
  • Matriz (Praia do Futuro): 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ellery (Fortaleza)

  • 7h – Pe. Abel
  • 11h – Pe. Haroldo
  • 17h – Pe. Nairton
  • 19h – Dom Jânison

Paróquia São João Batista – Tauape (Fortaleza)

  • Igreja Sagrada Família: 7h
  • Igreja Matriz: 8h30min
  • Igreja Matriz e Igreja Sagrada Família: 17h 

Paróquia São Gerardo Majella – av. Bezerra de Menezes (Fortaleza)

  • 12h, 17h e 19h

Paróquia da Piedade (Fortaleza)

  • 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia São José – Papicu (Fortaleza)

  • 8h e 19h

Santuário Sagrado Coração de Jesus (Fortaleza)

  • 7h, 12h e 16h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro (Fortaleza)

  • 10h e 17h

Igreja São Judas Tadeu (Fortaleza)

  • 7h e 18h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conjunto Ceará (Fortaleza)

  • 7h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Vila Manoel Sátiro (Fortaleza)

  • 8h, 11h, 17h e 19h
  • Comunidades:
    • São Joaquim – 6h30min
    • Sagrado Coração de Jesus – 17h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Parque Genibaú (Fortaleza)

  • Matriz: 7h e 19h
  • Capela São Francisco de Assis: 9h
  • Capela Nossa Senhora Aparecida: 9h
  • Capela Santa Luzia: 17h
  • Capela Santa Terezinha: 17h
  • Capela São Francisco das Chagas: 17h

Shalom da Paz – Aldeota (Fortaleza)

  • 8h30min, 12h e 18h

Paróquia Cristo Redentor – Cristo Redentor (Fortaleza)

  • Igreja Matriz: 6h30 e 19h
  • Capela Nossa Senhora Aparecida: 7h e 17h
  • Capela de Fátima: 9h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Carlito Pamplona (Fortaleza)

  • Matriz: 7h e 19h
  • São Francisco: 9h 
  • Santo Antônio: 19h 

Paróquia São Pedro e São Paulo – Quintino Cunha (Fortaleza)

  • 7h30min e 19h

Paróquia São Francisco de Assis – Dias Macedo (Fortaleza)

  • Matriz: 19h
  • Comunidade Santo Expedito: 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Planalto Pici (Fortaleza)

  • Matriz: 7h e 19h
  • Capela São Francisco: 8h30min
  • Capela São Domingos Sávio: 17h
  • Capela São José: 19h

Horários das missas de Quarta-feira de Cinzas na Região Metropolitana

Paróquia Sant’Ana e São Joaquim – Eusébio

  • 7h, 9h, 12h, 17h e 19h

Paróquia São Miguel Arcanjo – Caucaia

  • 7h – Comunidade São Miguel I
  • 7h – Comunidade São Francisco de Assis
  • 9h – Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
  • 9h – Igreja Sagrado Coração de Jesus
  • 19h – Igreja Matriz São Miguel Arcanjo

Paróquia São Francisco de Assis – Palmácia

  • 7h – Capela São José (Gado dos Ferros)
  • 8h30min – Capela São João Batista (Sítio São João)
  • 10h30min – Capela Santo Antônio (Gado dos Rodrigues)
  • 16h – Capela Santa Clara (Buenos Aires)
  • 18h – Matriz (Centro)

Paróquia São José de Ribamar – Aquiraz

  • 7h30min e 19h – Matriz
  • 8h – Capela Divina Misericórdia (Machuca)
  • 9h – Capela São Francisco de Assis (Porto das Dunas)
  • 19h – Capela Nossa Senhora de Fátima (Telha/Camará)

