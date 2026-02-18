Missas na Quarta de Cinzas: veja programação em Fortaleza

Celebrações marcam início da Quaresma com missas ao longo do dia. Dom Gregório Paixão preside na Catedral às 19 horas

A Quarta-feira de Cinzas , data que marca o início da Quaresma no calendário da Igreja Católica , mobiliza paróquias de Fortaleza e municípios vizinhos nesta quarta-feira, 18.

A Quarta-feira de Cinzas, que inicia a Quaresma, terá missas e momentos de oração em paróquias de Fortaleza e municípios vizinhos. A principal celebração na Catedral Metropolitana será às 19h, presidida pelo arcebispo Dom Gregório Paixão.

Ao longo do dia, fiéis poderão participar de missas e momentos de oração em diferentes bairros da capital e da Região Metropolitana.

Na Catedral Metropolitana de Fortaleza, a principal celebração será às 19 horas, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Gregório Paixão. A expectativa é de grande participação de fiéis.

Horários das missas de Quarta-feira de Cinzas em Fortaleza

A Arquidiocese reúne dezenas de paróquias na capital e em cidades vizinhas. As celebrações da Quarta-feira de Cinzas estão distribuídas entre igrejas matrizes e capelas.

A seguir, confira a programação organizada por paróquia, com horários e locais das celebrações.

Arquidiocese de Fortaleza