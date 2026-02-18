Missas na Quarta de Cinzas: veja programação em Fortaleza

Quarta-feira de Cinzas: veja programação de missas em FortalezaCelebrações marcam início da Quaresma com missas ao longo do dia. Dom Gregório Paixão preside na Catedral às 19 horas
Resumo
A Quarta-feira de Cinzas, data que marca o início da Quaresma no calendário da Igreja Católica, mobiliza paróquias de Fortaleza e municípios vizinhos nesta quarta-feira, 18.
Ao longo do dia, fiéis poderão participar de missas e momentos de oração em diferentes bairros da capital e da Região Metropolitana.
Na Catedral Metropolitana de Fortaleza, a principal celebração será às 19 horas, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Gregório Paixão. A expectativa é de grande participação de fiéis.
Horários das missas de Quarta-feira de Cinzas em Fortaleza
A Arquidiocese reúne dezenas de paróquias na capital e em cidades vizinhas. As celebrações da Quarta-feira de Cinzas estão distribuídas entre igrejas matrizes e capelas.
A seguir, confira a programação organizada por paróquia, com horários e locais das celebrações.
Arquidiocese de Fortaleza
Catedral Metropolitana de Fortaleza – Centro
- 19h – Missa presidida por Dom Gregório Paixão
Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo
- 8h e 17h – Igreja Matriz
- 18h30 – Capela Santa Teresinha
- 19h – Capela Mãe Rainha
Igreja de Fátima – Bairro de Fátima
- 7h, 9h, 12h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios – Benfica
- 7h e 17h – Igreja Matriz
- 19h – Capela São José Operário
Paróquia São Francisco de Assis – Jacarecanga
- 8h – Igreja do Bom Pastor
- 17h30 – Igreja Santa Edwiges
- 18h – Matriz São Francisco de Assis
- 19h – Igreja Santa Edwiges
Paróquia Santo Afonso
- 8h e 18h
- Igreja São Benedito: 7h, 12h e 18h15
- Igreja do Patrocínio: 7h, 12h e 18h15
Paróquia Nossa Senhora das Dores
- 9h e 18h30min
Paróquia da Paz – Aldeota
- 8h, 11h, 16h, 18h e 20h
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Dunas
- 17h30min e 19h30min
Paróquia Santa Luzia – Meireles
8h, 17h e 19h
Paróquia Cristo Rei – Fortaleza
17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe
7h, 8h30min, 17h e 19h
Paróquia São Vicente
6h30min, 9h, 11h30min, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Praia do Futuro
- Capela Nossa Senhora dos Navegantes (Cais do Porto): 7h
- Capela São Francisco (Serviluz): 9h
- Matriz (Praia do Futuro): 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ellery (Fortaleza)
- 7h – Pe. Abel
- 11h – Pe. Haroldo
- 17h – Pe. Nairton
- 19h – Dom Jânison
Paróquia São João Batista – Tauape (Fortaleza)
- Igreja Sagrada Família: 7h
- Igreja Matriz: 8h30min
- Igreja Matriz e Igreja Sagrada Família: 17h
Paróquia São Gerardo Majella – av. Bezerra de Menezes (Fortaleza)
- 12h, 17h e 19h
Paróquia da Piedade (Fortaleza)
- 7h, 9h, 17h e 19h
Paróquia São José – Papicu (Fortaleza)
- 8h e 19h
Santuário Sagrado Coração de Jesus (Fortaleza)
- 7h, 12h e 16h
Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro (Fortaleza)
- 10h e 17h
Igreja São Judas Tadeu (Fortaleza)
- 7h e 18h
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conjunto Ceará (Fortaleza)
- 7h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Vila Manoel Sátiro (Fortaleza)
- 8h, 11h, 17h e 19h
- Comunidades:
- São Joaquim – 6h30min
- Sagrado Coração de Jesus – 17h
Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Parque Genibaú (Fortaleza)
- Matriz: 7h e 19h
- Capela São Francisco de Assis: 9h
- Capela Nossa Senhora Aparecida: 9h
- Capela Santa Luzia: 17h
- Capela Santa Terezinha: 17h
- Capela São Francisco das Chagas: 17h
Shalom da Paz – Aldeota (Fortaleza)
- 8h30min, 12h e 18h
Paróquia Cristo Redentor – Cristo Redentor (Fortaleza)
- Igreja Matriz: 6h30 e 19h
- Capela Nossa Senhora Aparecida: 7h e 17h
- Capela de Fátima: 9h
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Carlito Pamplona (Fortaleza)
- Matriz: 7h e 19h
- São Francisco: 9h
- Santo Antônio: 19h
Paróquia São Pedro e São Paulo – Quintino Cunha (Fortaleza)
- 7h30min e 19h
Paróquia São Francisco de Assis – Dias Macedo (Fortaleza)
- Matriz: 19h
- Comunidade Santo Expedito: 19h
Paróquia Santo Antônio de Pádua – Planalto Pici (Fortaleza)
- Matriz: 7h e 19h
- Capela São Francisco: 8h30min
- Capela São Domingos Sávio: 17h
- Capela São José: 19h
Horários das missas de Quarta-feira de Cinzas na Região Metropolitana
Paróquia Sant’Ana e São Joaquim – Eusébio
- 7h, 9h, 12h, 17h e 19h
Paróquia São Miguel Arcanjo – Caucaia
- 7h – Comunidade São Miguel I
- 7h – Comunidade São Francisco de Assis
- 9h – Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
- 9h – Igreja Sagrado Coração de Jesus
- 19h – Igreja Matriz São Miguel Arcanjo
Paróquia São Francisco de Assis – Palmácia
- 7h – Capela São José (Gado dos Ferros)
- 8h30min – Capela São João Batista (Sítio São João)
- 10h30min – Capela Santo Antônio (Gado dos Rodrigues)
- 16h – Capela Santa Clara (Buenos Aires)
- 18h – Matriz (Centro)
Paróquia São José de Ribamar – Aquiraz
- 7h30min e 19h – Matriz
- 8h – Capela Divina Misericórdia (Machuca)
- 9h – Capela São Francisco de Assis (Porto das Dunas)
- 19h – Capela Nossa Senhora de Fátima (Telha/Camará)