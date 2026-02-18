Homem mata namorado da ex e tenta feminicídio em Fortaleza

Fortaleza, CE, Brasil, 13-04-2017: Foto de apoio ilustrativo. Fachada da Divisão de Homicídios.(Foto: Mateus Dantas / O Povo) / Crédito: MATEUS DANTAS

Uma operação de inteligência da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de Flakitoneo Escorcio da Silva, de 30 anos, acusado de tentar matar a ex-companheira e de executar o atual namorado dela no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. A vítima é Fabrício Costa Silva, 41, bombeiro civil e ex-presidente da torcida do Ferroviário.

O suspeito fugiu para o litoral, mas foi capturado na praia do Cumbuco, em Caucaia. A prisão em flagrante ocorreu na terça-feira, 17, poucas horas após o crime, e teve apoio do Departamento de Inteligência (DIP) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 18, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O juiz citou a "alta periculosidade" do agente e o risco que ele representa para a ex-mulher e as crianças. Víimas foram surpreendidas após criminoso montar uma "tocaia" Segundo as investigações, Flakitoneo não aceitava o fim do relacionamento com Ana Larissa Leandro de Souza. Na tarde de terça-feira, ele montou uma "tocaia" próximo à casa da ex-mulher, no Quintino Cunha. Quando Ana Larissa chegou ao local acompanhada de seu atual namorado, Fabrício Costa Silva, de 41 anos, o acusado atacou o casal. Agindo de surpresa, ele efetuou diversos disparos de arma de fogo.