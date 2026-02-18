Fortaleza registrou cinco transtornos após chuvas

Desabamentos e alagamentos: saiba transtornos em Fortaleza após chuvaDesabamento parcial de um muro, dois pontos de alagamentos e dois riscos de desabamentos são registrados em diferentes bairros de Fortaleza; saiba como agir
Fortaleza registrou transtornos decorrentes das chuvas em diferentes bairros nesta quarta-feira, 18. As informações são da Defesa Civil de Fortaleza (DCFor). Confira a seguir cinco ocorrências.
Já no período desta manhã, foi registrado o desabamento parcial de um muro no Pirambu. Não houve feridos.
Nas últimas 24 horas, entre 8 horas de terça, 17, e 8 horas desta quarta, foram contabilizados ainda dois pontos de alagamento, nos bairros Henrique Jorge e Papicu, além de dois registros de risco de desabamento, no Centro e no Jóquei Clube.
Não houve ocorrências durante o plantão noturno, das 18 horas de terça às 6 horas desta quarta.
Em caso de risco e emergência, a DCFor deve ser acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), através do fone 190.
Os agentes trabalham em regime de plantão durante 24 horas para atender às demandas da população.
Conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), acumulado na Capital foi de 52 milímetros (mm). Total de municípios com registros é de 114.
Como se proteger durante a quadra chuvosa
- Nunca se abrigar debaixo de árvores, postes, coberturas metálicas, fiação e torres de transmissão;
- Evitar trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;
- Em casos de incidência de raios e/ou chuvas intensas, desligar todos os equipamentos da tomada;
- Evitar locais abertos como campos de futebol;
- Não ficar dentro da água;
- Evitar frequentar rios e cachoeiras, em condições de chuvas intensas, pois pode haver a ocorrência de cabeças d’água;
- Não consumir alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;
- Não jogar lixo ou entulho em terrenos baldios, bueiros, quintais, lagoas, rios, canais, açudes e ruas;
- Acondicionar seu lixo de forma adequada e só colocar na calçada nos dias de coleta.