Fortaleza registrou cinco transtornos após chuvas

Imagem ilustrativa. Fortaleza registrou cinco transtornos decorrentes das chuvas em diferentes bairros nesta quarta-feira, 18 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Fortaleza registrou transtornos decorrentes das chuvas em diferentes bairros nesta quarta-feira, 18. As informações são da Defesa Civil de Fortaleza (DCFor). Confira a seguir cinco ocorrências. Quadra chuvosa: Fortaleza e mais de 70 municípios têm acumulados; VEJA



Já no período desta manhã, foi registrado o desabamento parcial de um muro no Pirambu. Não houve feridos.