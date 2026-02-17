Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trio elétrico no Carnaval 2027 de Fortaleza entra em estudo

Trio elétrico para o próximo Carnaval de Fortaleza é ponto de estudo da Prefeitura

Helena Barbosa, secretária da Cultura, comentou sobre como a localização de palcos e futuras atrações podem ser influenciadas pela opinião popular
Atualizado às
Daniel Gifone/Especial para O POVO
Resumo

A Prefeitura de Fortaleza avalia a introdução de trios elétricos no Carnaval do próximo ano
A proposta será estudada com cautela para garantir a viabilidade técnica e o sossego dos moradores que não gostam de Carnaval
Mudanças recentes em polos como o Benfica foram frutos de mediações com o Ministério Público
A gestão reforçou que as alterações logísticas na Domingos Olímpio são discutidas continuamente com as agremiações.

A avaliação sobre ter trio elétrico no Carnaval está no radar da Prefeitura de Fortaleza para o próximo ano (2027). O pedido veio por parte da população, inclusive por meio das redes sociais.

Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a secretária municipal da Cultura, Helena Barbosa, confirmou que é possível adotar a estrutura vista carnavais do Interior e comentou sobre a importância do contato entre o Executivo e a população durante o planejamento das festividades carnavalescas.

Para a gestora, a Capital tem muito o que aprender com o Carnaval na praia, como os trios de Aracati e Paracuru, que movimentaram multidões, chegando a mais de 200 mil pessoas no município mais distante.

A ideia de ouvintes da rádio O POVO CBN e outros foliões ligados nas redes sociais era ter um trio elétrico na avenida Santos Dumont.

“A gente tem que avaliar isso de forma responsável. Não vou tirar um trio e tacar no meio da avenida, mexe muito com a Cidade. Para a gente montar uma arquibancada na (avenida) Domingos Olímpio, são reuniões com todas as partes do secretariado. Qual é a aplicabilidade disso? Qual a viabilidade? Como é que isso vai mexer com a dinâmica de outras pessoas que não querem o Carnaval?”, questiona.

Porém, ela diz achar “super possível” desenhar uma proposta responsável.

“Não precisa replicar diretamente. Acho que o instrumento do trio é muito legal. Aí você tem o Luxo da Aldeia que canta música saindo do trio… É massa! Se você bota o Luxo da Aldeia com um convidado, é legal demais! Bota uns dos blocos ali, a Cachorra em cima, bota um dos nossos sambistas”, repensa.

Respondendo a uma pergunta de ouvinte sobre a troca da praça João Gentil pela praça da Gentilândia para receber as atrações no bairro Benfica, a secretária alegou ter acatado as reclamações de moradores do bairro sobre o som alto.

Eles solicitaram a abstenção de festividades na região, algo inviável por ser um polo atrativo durante o Carnaval.

A decisão da mudança da localização dos shows se deu após um encontro mediado pelo Ministério Público do Estado do Ceará entre a Secretaria da Cultura do município e representantes dos moradores do bairro.

“Tem uma relação histórica entre o Carnaval e a memória dele relacionada diretamente com o Benfica. Está naquela praça (Gentilândia), porque foi resultado de uma mediação de interesses entre os moradores e o que a gente (Prefeitura) acredita.” 

Inversão de percurso na Domingos Olímpio gera críticas

Em relação a queixas sobre a inversão do trajeto dos desfiles na Domingos Olímpio, com diretores apontando impactos na logística de concentração, na qualidade do som, dispersão e retorno ao transporte das agremiações, Helena frisou que houve toda uma escuta e reuniões antes das modificações.

“A gente não fez essas mudanças sozinhos. Para pensar o Carnaval hoje, o formato dele, a gente tem o Fórum de Carnaval, onde tem cada representante das agremiações. Seja maracatu, afoxé, cordão, escola de samba”, frisou.

Acrescentou ainda que a pasta “passou o ano inteiro” conversando sobre as mudanças. “Não é algo que a gente tirou ali da gaveta.”

O som, algo muito pontuado, é citado pela secretária como uma reivindicação das próprias agremiações, de ter um carro com sistema de som para circular, acompanhar as apresentações, e não em caixas espalhadas. 

Ela reforça, portanto, que todos serão ouvidos, destacando o palco montado na avenida Domingos Olímpio, visando jogar mais luz ao polo. “Se tiver que mudar novamente, mudar, se tiver que reavaliar, se tiver que aprimorar, a gente está aberto a tudo.”

Para se ter ideia, Helena cita que o palco atraiu 20 mil pessoas no dia do show do sambista Jorge Aragão, que durou até 2 horas. “Tinha público fiel e pessoas vindas de outros polos.”

Veja a entrevista completa de Helena Barbosa sobre Carnaval e trio elétrico em Fortaleza

