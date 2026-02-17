Trio elétrico no Carnaval 2027 de Fortaleza entra em estudo

Trio elétrico para o próximo Carnaval de Fortaleza é ponto de estudo da PrefeituraHelena Barbosa, secretária da Cultura, comentou sobre como a localização de palcos e futuras atrações podem ser influenciadas pela opinião popular
A proposta será estudada com cautela para garantir a viabilidade técnica e o sossego dos moradores que não gostam de Carnaval
Mudanças recentes em polos como o Benfica foram frutos de mediações com o Ministério Público
A gestão reforçou que as alterações logísticas na Domingos Olímpio são discutidas continuamente com as agremiações.
A avaliação sobre ter trio elétrico no Carnaval está no radar da Prefeitura de Fortaleza para o próximo ano (2027). O pedido veio por parte da população, inclusive por meio das redes sociais.
Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a secretária municipal da Cultura, Helena Barbosa, confirmou que é possível adotar a estrutura vista carnavais do Interior e comentou sobre a importância do contato entre o Executivo e a população durante o planejamento das festividades carnavalescas.
Para a gestora, a Capital tem muito o que aprender com o Carnaval na praia, como os trios de Aracati e Paracuru, que movimentaram multidões, chegando a mais de 200 mil pessoas no município mais distante.
A ideia de ouvintes da rádio O POVO CBN e outros foliões ligados nas redes sociais era ter um trio elétrico na avenida Santos Dumont.
“A gente tem que avaliar isso de forma responsável. Não vou tirar um trio e tacar no meio da avenida, mexe muito com a Cidade. Para a gente montar uma arquibancada na (avenida) Domingos Olímpio, são reuniões com todas as partes do secretariado. Qual é a aplicabilidade disso? Qual a viabilidade? Como é que isso vai mexer com a dinâmica de outras pessoas que não querem o Carnaval?”, questiona.
Porém, ela diz achar “super possível” desenhar uma proposta responsável.
“Não precisa replicar diretamente. Acho que o instrumento do trio é muito legal. Aí você tem o Luxo da Aldeia que canta música saindo do trio… É massa! Se você bota o Luxo da Aldeia com um convidado, é legal demais! Bota uns dos blocos ali, a Cachorra em cima, bota um dos nossos sambistas”, repensa.
Respondendo a uma pergunta de ouvinte sobre a troca da praça João Gentil pela praça da Gentilândia para receber as atrações no bairro Benfica, a secretária alegou ter acatado as reclamações de moradores do bairro sobre o som alto.
Eles solicitaram a abstenção de festividades na região, algo inviável por ser um polo atrativo durante o Carnaval.
A decisão da mudança da localização dos shows se deu após um encontro mediado pelo Ministério Público do Estado do Ceará entre a Secretaria da Cultura do município e representantes dos moradores do bairro.
“Tem uma relação histórica entre o Carnaval e a memória dele relacionada diretamente com o Benfica. Está naquela praça (Gentilândia), porque foi resultado de uma mediação de interesses entre os moradores e o que a gente (Prefeitura) acredita.”
Inversão de percurso na Domingos Olímpio gera críticas
Em relação a queixas sobre a inversão do trajeto dos desfiles na Domingos Olímpio, com diretores apontando impactos na logística de concentração, na qualidade do som, dispersão e retorno ao transporte das agremiações, Helena frisou que houve toda uma escuta e reuniões antes das modificações.
“A gente não fez essas mudanças sozinhos. Para pensar o Carnaval hoje, o formato dele, a gente tem o Fórum de Carnaval, onde tem cada representante das agremiações. Seja maracatu, afoxé, cordão, escola de samba”, frisou.
Acrescentou ainda que a pasta “passou o ano inteiro” conversando sobre as mudanças. “Não é algo que a gente tirou ali da gaveta.”
O som, algo muito pontuado, é citado pela secretária como uma reivindicação das próprias agremiações, de ter um carro com sistema de som para circular, acompanhar as apresentações, e não em caixas espalhadas.
Ela reforça, portanto, que todos serão ouvidos, destacando o palco montado na avenida Domingos Olímpio, visando jogar mais luz ao polo. “Se tiver que mudar novamente, mudar, se tiver que reavaliar, se tiver que aprimorar, a gente está aberto a tudo.”
Para se ter ideia, Helena cita que o palco atraiu 20 mil pessoas no dia do show do sambista Jorge Aragão, que durou até 2 horas. “Tinha público fiel e pessoas vindas de outros polos.”