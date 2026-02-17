Trio elétrico no Carnaval 2027 de Fortaleza entra em estudo

Helena Barbosa, secretária da Cultura de Fortaleza, frisa que uma avaliação sobre o Carnaval será realizada após a festa, levantando sugestões para a próxima folia, em 2027 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Resumo A Prefeitura de Fortaleza avalia a introdução de trios elétricos no Carnaval do próximo ano

A proposta será estudada com cautela para garantir a viabilidade técnica e o sossego dos moradores que não gostam de Carnaval

Mudanças recentes em polos como o Benfica foram frutos de mediações com o Ministério Público

A gestão reforçou que as alterações logísticas na Domingos Olímpio são discutidas continuamente com as agremiações. A avaliação sobre ter trio elétrico no Carnaval está no radar da Prefeitura de Fortaleza para o próximo ano (2027). O pedido veio por parte da população, inclusive por meio das redes sociais.

Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a secretária municipal da Cultura, Helena Barbosa, confirmou que é possível adotar a estrutura vista carnavais do Interior e comentou sobre a importância do contato entre o Executivo e a população durante o planejamento das festividades carnavalescas.

Leia mais | Com evento encerrado, crianças mantêm folia sob chuva no Carnaval do Passeio Público

Para a gestora, a Capital tem muito o que aprender com o Carnaval na praia, como os trios de Aracati e Paracuru, que movimentaram multidões, chegando a mais de 200 mil pessoas no município mais distante. A ideia de ouvintes da rádio O POVO CBN e outros foliões ligados nas redes sociais era ter um trio elétrico na avenida Santos Dumont. “A gente tem que avaliar isso de forma responsável. Não vou tirar um trio e tacar no meio da avenida, mexe muito com a Cidade. Para a gente montar uma arquibancada na (avenida) Domingos Olímpio, são reuniões com todas as partes do secretariado. Qual é a aplicabilidade disso? Qual a viabilidade? Como é que isso vai mexer com a dinâmica de outras pessoas que não querem o Carnaval?”, questiona.

Mais informações | Aracati ferve com pagodão de Léo Santana e brega de Natanzinho Lima

Porém, ela diz achar “super possível” desenhar uma proposta responsável. “Não precisa replicar diretamente. Acho que o instrumento do trio é muito legal. Aí você tem o Luxo da Aldeia que canta música saindo do trio… É massa! Se você bota o Luxo da Aldeia com um convidado, é legal demais! Bota uns dos blocos ali, a Cachorra em cima, bota um dos nossos sambistas”, repensa.

Respondendo a uma pergunta de ouvinte sobre a troca da praça João Gentil pela praça da Gentilândia para receber as atrações no bairro Benfica, a secretária alegou ter acatado as reclamações de moradores do bairro sobre o som alto.

Eles solicitaram a abstenção de festividades na região, algo inviável por ser um polo atrativo durante o Carnaval. Saiba mais | Foliões celebram manhã do último dia de Carnaval mesmo com forte chuva e ruas alagadas

A decisão da mudança da localização dos shows se deu após um encontro mediado pelo Ministério Público do Estado do Ceará entre a Secretaria da Cultura do município e representantes dos moradores do bairro. “Tem uma relação histórica entre o Carnaval e a memória dele relacionada diretamente com o Benfica. Está naquela praça (Gentilândia), porque foi resultado de uma mediação de interesses entre os moradores e o que a gente (Prefeitura) acredita.”

Inversão de percurso na Domingos Olímpio gera críticas Em relação a queixas sobre a inversão do trajeto dos desfiles na Domingos Olímpio, com diretores apontando impactos na logística de concentração, na qualidade do som, dispersão e retorno ao transporte das agremiações, Helena frisou que houve toda uma escuta e reuniões antes das modificações. “A gente não fez essas mudanças sozinhos. Para pensar o Carnaval hoje, o formato dele, a gente tem o Fórum de Carnaval, onde tem cada representante das agremiações. Seja maracatu, afoxé, cordão, escola de samba”, frisou. Acrescentou ainda que a pasta “passou o ano inteiro” conversando sobre as mudanças. “Não é algo que a gente tirou ali da gaveta.”